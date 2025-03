Trump show al Congresso: “prenderemo Groenlandia e Panama, andremo su Marte e pianteremo la bandiera USA”

MeteoWeb

Donald Trump ha tenuto stanotte il discorso più lungo di sempre a una sessione congiunta del Congresso da parte di un presidente degli Stati Uniti: un’ora e 40 minuti. Tecnicamente, non si è trattato di un “discorso sullo Stato dell’Unione” (State of the Union), sebbene il contesto, la sessione congiunta delle due Camere, sia lo stesso. Tradizionalmente, a partire dal Dopoguerra, i presidenti appena insediati non hanno definito il loro primo intervento davanti al Congresso un “discorso sullo Stato dell’Unione”, ma piuttosto un “messaggio annuale”. In ogni caso, l’intervento di Trump ha battuto il precedente record stabilito dal presidente democratico Bill Clinton nel suo discorso sullo stato dell’Unione nel 2000: 89 minuti.

Il sogno americano

“Abbiamo realizzato più in 43 giorni di quanto la maggior parte delle amministrazioni realizzi in 4 o 8 anni, e abbiamo appena iniziato. Torno in quest’aula stasera per riferire che lo slancio dell’America è tornato. Il nostro spirito è tornato. Il nostro orgoglio è tornato. La nostra fiducia è tornata. E il sogno americano sta crescendo, più grande e migliore che mai. Il sogno americano non si può arrestare e il nostro Paese è sull’orlo di una rimonta come il mondo non ha mai visto e forse non vedrà mai più“, ha dichiarato Trump. “Ora, per la prima volta nella storia moderna più americani credono che il nostro paese stia andando nella direzione giusta che in quella sbagliata, un sorprendente record di 27 punti dal giorno delle elezioni. Allo stesso modo, l’ottimismo delle piccole imprese ha visto il suo singolo guadagno mensile più grande mai registrato, un balzo di 41 punti. Nelle ultime 6 settimane, ho firmato quasi 100 ordini esecutivi e ho intrapreso più di 400 azioni esecutive per ripristinare il buon senso, la sicurezza, l’ottimismo e la ricchezza in tutta la nostra meravigliosa terra. Il popolo mi ha eletto per fare questo lavoro e lo sto facendo. Infatti, è stato affermato da molti che il primo mese della nostra presidenza è il più riuscito nella storia della nostra nazione“.

La guerra in Ucraina e l’attacco all’UE

“Sto lavorando instancabilmente anche per porre fine al feroce conflitto in Ucraina“, ha affermato Trump. “Milioni di ucraini e russi sono stati uccisi o feriti inutilmente in questo conflitto orribile e brutale, di cui non si vede la fine. Gli USA hanno inviato centinaia di miliardi di dollari per sostenere l’Ucraina“. Nel frattempo, ha attaccato il presidente, “l’Europa ha speso più soldi per acquistare petrolio e gas russi di quanto ne abbia spesi per difendere l’Ucraina! E Biden ha speso più soldi dell’Europa“.

Dazi e tasse

“Qualunque tariffa ci applicheranno, noi applicheremo loro una tariffa. Qualunque tassa ci applicheranno, noi applichiamo loro una tassa. Se loro applicheranno tariffe non monetarie per tenerci fuori dal loro mercato, allora noi applichiamo barriere non monetarie per tenerli fuori dal nostro mercato. Prenderemo trilioni di dollari e creeremo posti di lavoro come non abbiamo mai visto prima“, ha dichiarato il presidente USA.

Donald Trump ha ribadito nel suo discorso che i dazi reciproci scatteranno dal 2 aprile, e non dal primo aprile “perché sono molto superstizioso“.

I dazi potrebbero portare “qualche scompiglio“, ha ammesso Trump nel suo discorso al Congresso. “I dazi non servono solo a proteggere i posti di lavoro americani. Servono a proteggere l’anima del nostro Paese“, ha spiegato. “Ci saranno dei piccoli disordini, ma ci sta bene. Non saranno molti“.

Le terre rare

“In settimana intraprenderò un’azioni storica per espandere drasticamente la produzione di minerali critici e terre rare qui negli Stati Uniti“, ha affermato Donald Trump nel suo discorso al Congresso.

“Ho ricevuto una lettera da Zelensky che si dice pronto a sedersi al tavolo della pace e a firmare l’accordo sui minerali“, ha poi evidenziato Trump. “Ho ricevuto un’importante lettera dal presidente ucraino Zelensky. La lettera afferma che l’Ucraina è pronta a sedersi al tavolo delle trattative il prima possibile per avvicinarsi a una pace duratura“, che Zelensky è pronto anche a firmare l’accordo sulle terre rare “in qualsiasi momento“. Trump ha detto di “apprezzare” l’apertura del leader ucraino.

Inflazione ed energia

“Tra le mie massime priorità c’è salvare la nostra economia e dare un sollievo immediato e drammatico alle famiglie lavoratrici. Abbiamo ereditato dall’ultima amministrazione una catastrofe economica e l’incubo inflazione. Abbiamo sofferto la peggiore inflazione degli ultimi 48 anni, ma forse persino nella storia del nostro paese. Come presidente, sto lottando ogni giorno per invertire questo danno e rendere l’America di nuovo accessibile“, ha proseguito Trump, accusando Joe Biden anche per il caro prezzi delle uova.

“Joe Biden in particolare ha lasciato che il prezzo delle uova andasse fuori controllo e stiamo lavorando duramente per riportarlo giù. Uno degli obiettivi principali della nostra lotta per sconfiggere l’inflazione è ridurre rapidamente il costo dell’energia. La precedente amministrazione ha ridotto del 95% il numero di nuove concessioni di petrolio e gas, ha rallentato la costruzione di oleodotti fino a fermarsi e ha chiuso più di 100 centrali elettriche. Non abbiamo mai visto niente del genere. Ecco perché il mio primo giorno in carica, ho dichiarato un’emergenza energetica nazionale“, ha sottolineato Trump. “La mia amministrazione sta anche lavorando a un gigantesco gasdotto in Alaska, tra i più grandi al mondo, dove Giappone, Corea del Sud e altre nazioni vogliono essere nostri partner, con trilioni di dollari spesi da loro“, ha aggiunto.

Trump: “riporterò legge e ordine”

“Mentre rivendichiamo la nostra sovranità, dobbiamo anche riportare la legge e l’ordine nelle nostre città e nei nostri paesi“, ha dichiarato Trump nel suo discorso al Congresso. “Negli ultimi anni – ha attaccato – il nostro sistema giudiziario è stato messo sottosopra dai pazzi della sinistra radicale. Molte giurisdizioni hanno praticamente smesso di far rispettare la legge contro pericolosi criminali, mentre utilizzano l’applicazione della legge come arma contro gli oppositori politici, come me“. “La mia amministrazione ha agito in modo rapido e deciso per ripristinare una giustizia giusta, equa e imparziale secondo lo Stato di diritto costituzionale, a partire dall’Fbi e dal Dipartimento di Giustizia“.

Trump: “Messico-Canada devono fare di più su fentanyl e migranti”

“Canada e Messico devono fare di più, devono fermare il traffico di fentanyl e clandestini“, ha affermato Donald Trump nel suo discorso al Congresso, dopo aver imposto dazi al 25% sulle merci dei due Paesi.

“Accordo di Parigi ingiusto, ci siamo ritirati”

“Ci siamo ritirati dall’ingiusto accordo di Parigi che ci costava miliardi di dollari“, ha detto Donald Trump a Capitol Hill ricordando anche il ritiro degli Stati uniti dal Consiglio per i diritti umani dell’ONU.

Trump ribadisce: “ci riprenderemo il Canale di Panama”

“Ci riprenderemo il Canale di Panama“, ha ribadito Donald Trump al Congresso ricordando che la costruzione dell’opera è avvenuto al costo di “migliaia di vita americane“. “Lo abbiamo dato alla Cina e ce lo riprenderemo“, ha detto il presidente che ha citato l’accordo raggiunto ieri da BlackRock per acquistare due dei maggiori porti del Canale da CK Hutchinson, società che ha base a Hong Kong.

Trump corteggia la Groenlandia

“Sosteniamo il diritto di scelta del popolo della Groenlandia e siamo pronti ad accoglierla“: lo ha affermato Donald Trump nel suo discorso al Congresso, sostenendo che l’isola, ora danese, “sarà più sicura e prospera” con gli USA.

“Penso che ce la faremo in un modo o nell’altro. Ce la faremo“, ha proseguito Trump, lasciando aperta la possibilità di usare la forza militare o la coercizione economica. Un’ affermazione apparentemente in contrasto con la volontà di rispettare comunque la scelta dei groenlandesi. “Sosteniamo fermamente il vostro diritto di determinare il vostro futuro. E se lo scegliete, vi diamo il benvenuto negli Stati Uniti d’America“.

“Andremo su Marte e pianteremo la bandiera USA”

“Andremo su Marte e oltre e pianteremo la bandiera americana“, ha detto Donald Trump nel suo discorso al Congresso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.