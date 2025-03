Meteo Abruzzo: non è finita, temporali in arrivo sulla costa

MeteoWeb

Il vortice depressionario che ha portato maltempo diffuso e piogge intense sull’Abruzzo nelle ultime ore si sta lentamente allontanando, lasciando spazio a un graduale miglioramento del quadro meteorologico regionale. Sebbene le precipitazioni non siano ancora del tutto terminate, si osserva una progressiva attenuazione dei fenomeni: le piogge, che finora sono state diffuse e persistenti, tenderanno a diventare più intermittenti, con fasi asciutte sempre più frequenti.

Nonostante questa lenta ritirata del maltempo, il tempo resterà ancora instabile, soprattutto nelle aree costiere e collinari prossime al litorale, dove saranno ancora possibili temporali localizzati, talvolta accompagnati da rovesci intensi. La possibilità di grandinate non è da escludere, seppur con chicchi di piccole dimensioni e in forma piuttosto isolata. In quota, la neve continuerà a cadere sui rilievi appenninici, con una quota neve compresa tra i 1100 e i 1300 metri, leggermente più bassa rispetto alle stime precedenti.

Per la giornata di venerdì 28 marzo, la situazione si manterrà improntata all’instabilità. Il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto su tutta la regione, con precipitazioni generalmente deboli, ma localmente moderate, che interesseranno gran parte del territorio, in particolare i settori orientali. La quota neve si attesterà intorno ai 1500-1600 metri. I venti saranno sostenuti da nord-ovest, con un Maestrale a tratti intenso che agiterà il mare. Le temperature rimarranno pressoché stazionarie o subiranno un lieve calo.

Anche sabato 29 marzo proseguiranno condizioni di tempo grigio e instabile. Il cielo si manterrà coperto e saranno ancora presenti piogge sparse, prevalentemente deboli ma persistenti nell’arco della giornata, senza una netta interruzione dei fenomeni. Si tratta di una fase atmosferica ancora dominata da umidità e nuvolosità compatta, che manterrà elevata la probabilità di piogge, seppur meno intense rispetto ai giorni precedenti.

Uno spiraglio di miglioramento potrebbe affacciarsi nella giornata di domenica 30 marzo, anche se lo scenario è ancora in fase di definizione. Secondo le prime tendenze, sarà ancora possibile una residua instabilità nella prima parte della giornata, soprattutto tra la mattina e il primo pomeriggio. Alcuni rovesci e temporali potrebbero concentrarsi nelle aree interne dell’Abruzzo meridionale, in particolare tra il Sangro, l’Alto Sangro e i rilievi della Majella.

Nel complesso, pur con segnali di una graduale attenuazione del maltempo, l’instabilità continuerà a caratterizzare il fine settimana abruzzese, rendendo il tempo ancora piuttosto incerto e soggetto a rapidi cambiamenti, in linea con la dinamicità tipica della primavera.

