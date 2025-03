Meteo USA: tempesta invernale porta freddo estremo a est, mentre il sud affronta tornado e incendi

MeteoWeb

Gli Stati Uniti stanno affrontando una nuova e intensa ondata di maltempo, con un sistema di tempeste che sta attraversando il paese da ovest a est. Le condizioni meteorologiche estreme stanno mettendo a rischio milioni di persone, con effetti che vanno da nevicate abbondanti e forti venti fino a tornado e incendi. L’inverno, già particolarmente rigido per gli stati orientali, continua a mostrare la sua forza con una nuova ondata di freddo che porterà temperature ancora più basse e precipitazioni nevose significative. Al contrario, la California sta vivendo un’anomalia climatica, con temperature più basse rispetto ai mesi invernali, nonostante a gennaio gli incendi avessero colpito duramente l’area di Los Angeles. Nel frattempo, masse d’aria calda iniziano a risalire di latitudine, portando temperature elevate in Texas e Nuovo Messico.

L’impatto della tempesta si fa sentire in tutto il paese. Nel sud, due forti perturbazioni provenienti dal sud-ovest potrebbero innescare temporali intensi, con il rischio di grandine di grandi dimensioni, venti distruttivi e tornado. Particolarmente a rischio è l’area metropolitana di Dallas-Fort Worth, dove è stato emesso un allarme tornado.

Nelle Montagne Rocciose e nelle Pianure, una potente tempesta ha portato condizioni di bufera di neve, con nevicate abbondanti e venti che potrebbero superare i 95 km/h, complicando la viabilità e creando disagi significativi per le comunità locali. A Denver si prevede una combinazione di pioggia e neve, aumentando il rischio di ghiaccio sulle strade.

Anche gli stati orientali non saranno risparmiati, con piogge abbondanti previste soprattutto nel New Jersey meridionale, nel Delaware e nella parte orientale del Maryland. I venti soffieranno in modo sostenuto tra i 40 e i 55 km/h, con raffiche che potranno superare i 65-80 km/h, creando problemi alle infrastrutture e possibili interruzioni di corrente.

Infine, il sud-ovest sta affrontando un rischio crescente di incendi a causa delle condizioni atmosferiche estreme. Nel Texas centrale e nel Nuovo Messico, venti tra i 50 e i 65 km/h e livelli di umidità estremamente bassi, tra il 5 e il 10%, stanno creando un ambiente favorevole alla propagazione delle fiamme.

Questa complessa configurazione meteorologica sta mettendo alla prova il paese con una combinazione di fenomeni estremi, sottolineando ancora una volta l’imprevedibilità e la forza della natura. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione, esortando la popolazione a rimanere informata e a prendere le dovute precauzioni per affrontare questa intensa ondata di maltempo.

