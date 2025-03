La Milano-Sanremo sotto la pioggia battente: il Ciclone Martinho trasforma la Classica in una sfida proibitiva

MeteoWeb

La Milano-Sanremo si sta correndo oggi sotto una pioggia incessante. La corsa è condizionata dal maltempo provocato dal Ciclone Martinho che sta imperversando in tutt’Italia. Quella che è considerata una delle più grandi classiche del ciclismo mondiale si è trasformata in una vera sfida anche contro il maltempo. La pioggia intensa ha accompagnato i corridori lungo il percorso mettendo a dura prova le prestazioni dei ciclisti.

Le strade bagnate aumentano il rischio di cadute e incidenti, rendendo ogni curva e ogni discesa una potenziale trappola. Presenti tutti i più grandi campioni internazionali, in una sfida che oggi assume contorni importanti. Le condizioni estreme esaltano il carattere e la tenacia degli atleti, costretti a spingere sui pedali in condizioni proibitive. La Milano-Sanremo 2025 si conferma una corsa capace di regalare emozioni, segnata da un maltempo che ha reso lo spettacolo ancora più affascinante, duro e imprevedibile.

