Il misterioso pulsante rosso sulla scrivania di Trump: “dicono che se lo premo arriva la fine del mondo…”

MeteoWeb

Sulla scrivania di Donald Trump, nello Studio Ovale della Casa Bianca, c’è un pulsante rosso. “Tutti pensano che serva per le armi nucleari”, dice il presidente degli Stati Uniti a Laura Ingraham, conduttrice di Fox News che ha intervistato Trump per il suo programma The Ingraham Angle. Il presidente mostra il pulsante rosso, vicino ad uno dei telefoni posizionati sul tavolo che in passato è stato utilizzato da John Kennedy e Ronald Reagan. “Ogni presidente può scegliere tra 7 scrivanie”, spiega Trump, prima di svelare il mistero relativo al pulsante rosso. L’assist arriva dalla giornalista: “dov’è il pulsante per la Coca Cola?”, chiede Ingraham. “Eccolo lì”, dice Trump mostrando il dispositivo che, azionato, garantisce al presidente la rapida consegna di una Diet Coke. “Pensano tutti che serva per le armi nucleari e dicono che se lo premo arriva la fine del mondo…”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.