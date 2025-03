Montagna, doppio intervento del Soccorso Alpino: grave infortunio e richiesta di aiuto

MeteoWeb

Doppio intervento dei tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio in provincia di Rieti. In mattinata, un gruppo di tecnici del Soccorso Alpino, durante una esercitazione di routine hanno sentito una richiesta di aiuto che arrivava da una cordata in difficoltà sulla via Chiaretti-Pietrostefani sul versante nord-est del Monte Terminillo. Immediatamente, un tecnico del Cnsas si è calato per prestare soccorso, recuperando l’alpinista e aiutando tutta la cordata a raggiungere in sicurezza l’uscita del canale invernale.

Nel pomeriggio, il Cnsas è intervenuto presso la Falesia della Fortezza in seguito a un grave infortunio a un arrampicatore. Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto è intervenuta, oltre a una squadra di terra, anche l’eliambulanza della Regione Lazio con a bordo i sanitari del 118 e il tecnico di elisoccorso del Cnsas, che ha provveduto al recupero e successivamente al trasporto all’ospedale Gemelli di Roma. Sul posto presenti anche i tecnici del Sagf e i vigili del fuoco.

