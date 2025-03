Morti 20 gatti e avvelenato un cane: una ricompensa per individuare i responsabili

MeteoWeb

“Sarà inviato quest’oggi un esposto denuncia per la strage di gatti avvenuta in queste settimane nella frazione Sugano di Orvieto dove quasi certamente a causa del veleno sono morti una ventina di gatti ed è rimasto avvelenato anche un cane. Gli animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente oltre alla presentazione dell’esposto stanno pensando ad istituire una ricompensa per aiutare a trovare l’autore o gli autori di questo crimine”. E’ quanto si legge in un comunicato dell’AIDAA.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.