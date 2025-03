Apprensione prima di Napoli-Milan, Loftus-Cheek ricoverato d’urgenza: cosa è successo

MeteoWeb

Momenti di apprensione per il centrocampista del Milan, Ruben Loftus-Cheek, colpito da un’appendicite acuta durante il ritiro della squadra rossonera a Napoli, in vista del big match del campionato di Serie A. Il calciatore inglese ha accusato forti dolori addominali nella serata di ieri, rendendo necessario il ricovero immediato per accertamenti clinici. A seguito degli esami, lo staff medico ha confermato la diagnosi di appendicite, rendendo inevitabile l’intervento chirurgico. Come comunicato dal club, l’operazione per la rimozione dell’appendice è prevista per oggi stesso.

Al momento non è possibile definire con precisione i tempi di recupero, ma con ogni probabilità Loftus-Cheek dovrà osservare alcuni giorni di riposo prima di poter riprendere l’attività sportiva. Il Milan segue con attenzione l’evoluzione del quadro clinico e aggiornerà nelle prossime ore sulle condizioni del giocatore. Intanto, tutto l’ambiente rossonero si stringe attorno a Loftus-Cheek, augurandogli una pronta guarigione.

