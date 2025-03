NOAA, ONU: “USA fondamentali per scambio di dati meteorologici e climatici”

MeteoWeb

In mezzo alle preoccupazioni per i licenziamenti di massa presso la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), le Nazioni Unite hanno sottolineato l’importante ruolo svolto dagli Stati Uniti in un sistema internazionale che fornisce previsioni meteorologiche fondamentali e salvavita. La principale agenzia statunitense, responsabile delle previsioni meteorologiche, dell’analisi climatica e della salvaguardia marina, è diventata un bersaglio caldo da quando il Presidente Donald Trump è tornato in carica a gennaio, con centinaia di scienziati ed esperti già licenziati. Si dice che l’amministrazione Trump stia anche valutando la possibilità di rescindere i contratti di locazione di immobili che ospitano importanti servizi meteorologici, il che potrebbe compromettere la capacità degli Stati Uniti di fornire previsioni meteorologiche accurate.

Interrogata sui cambiamenti in corso, una portavoce dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) ha rifiutato di commentare, ma ha sottolineato il valore della “leadership americana in meteorologia, clima, idrologia, oceanografia e scienza atmosferica“. “Per 75 anni, gli Stati Uniti sono stati un membro vitale e dinamico della comunità dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale“, ha detto Clare Nullis ai giornalisti a Ginevra. “Forniscono dati essenziali e competenze su meteo, clima e acqua che sono fondamentali per il benessere nazionale e globale nel nostro mondo interconnesso“, ha affermato.

