Forte maltempo al Centro/Nord: livello dei fiumi in aumento, l’Arno al 1° livello di guardia

L’Italia bersagliata dalle perturbazioni, con fasi di forte maltempo al Centro/Nord e in Sardegna. Mentre una perturbazione è in transito dalla serata di ieri con effetti anche nelle prossime ore, un’altra raggiungerà il nostro Paese arriverà alla fine di oggi per poi insistere domani. Nelle scorse ore si sono registrate piogge insistenti in diverse regioni, con conseguente aumento dei livelli dei corsi d’acqua: notte di maltempo in Liguria, Lombardia, Emilia–Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con punte (dalla mezzanotte) di 52 mm in zona Sambuco nel Genovese, 49 mm ad Arenzano (GE), 42 mm a Pontassieve (FI) e Montecatini Val di Cecina (PI), 39 mm a Borgo San Lorenzo (FI), 35 mm a Pratovecchio Stia (AR) e Firenzuola (FI), 32 mm a Casarsa della Delizia (PN), 31 mm a Valentano (VT).

Emilia Romagna Meteo segnala in un aggiornamento pioggia battente tra Forlivese, Ravennate, Bolognese e Ferrarese, con livello dei fiumi in aumento: “Senio, Lamone e Santerno hanno superato la soglia di allerta gialla nelle aree dell’Appennino, soglia arancione invece per il Lamone a Marradi, in aumento”.

Per quanto riguarda la Toscana, il Presidente Eugenio Giani riporta che “sono proseguite tutta la notte le precipitazioni sul territorio, in particolare sulla zona del Mugello. Questa la situazione dei fiumi sotto attenzione presidiati dal sistema di Protezione Civile:

attivato il servizio di piena: Arno al primo livello di guardia a Bagno a Ripoli, Firenze, Lastra a Signa e Montelupo con portata nell’ordine di 1000 metri cubi al secondo agli Uffizi;

al primo livello di guardia a Bagno a Ripoli, Firenze, Lastra a Signa e Montelupo con portata nell’ordine di 1000 metri cubi al secondo agli Uffizi; A Empoli, Fucecchio, Pontedera e Pisa sotto il primo livello;

Sieve al secondo livello a Dicomano, primo livello a Rufina;

Ombrone Pistoiese a Poggio a Caiano al primo livello;

Pesa a Turbone al primo livello;

Bisenzio a San Piero a Ponti al primo livello;

Lamone a Marradi al primo livello;

Ema al primo livello a Grassina;

Egola a Fornacino al primo livello;

Cecina a Steccaia al primo livello;

Era al primo livello a Capannoli.

Nelle prossime ore precipitazioni sparse, soprattutto sulle zone interne. La linea temporalesca attiva sul Mar Ligure dovrebbe estendersi verso la costa centro-settentrionale. Ulteriore peggioramento atteso in mattinata e fino al pomeriggio, con piogge intense e persistenti lungo una linea che dalla provincia di Livorno si estenderà verso l’interno, interessando le province di Pistoia, Firenze, Prato, Arezzo e di nuovo Pistoia“.

