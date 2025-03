Ora legale e insonnia: un binomio da non sottovalutare

MeteoWeb

Con l’arrivo della primavera astronomica, come ogni anno, si avvicina anche il momento di passare all’ora legale. Un appuntamento ricorrente che, nel 2025, cadrà nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo. Alle ore 02:00 sarà necessario spostare le lancette dell’orologio avanti di un’ora, saltando direttamente alle 03:00. Questo cambiamento, apparentemente semplice, ha però implicazioni non solo sulla nostra quotidianità, ma anche a livello energetico e biologico.

L’aspetto più evidente e immediato del passaggio all’ora legale è il prolungamento della luce naturale nel tardo pomeriggio e in prima serata. Questo comporta una maggiore disponibilità di luce nelle ore in cui molte persone sono ancora attive, con vantaggi sia in termini di comfort che di riduzione dei consumi. Di contro, le prime ore del mattino si presentano più buie, specialmente nei primi giorni successivi al cambio, richiedendo un piccolo adattamento nel ritmo della giornata.

L’adozione dell’ora legale, introdotta con l’obiettivo primario di ottimizzare l’utilizzo della luce solare, ha un impatto concreto sui consumi energetici, in particolare quelli legati all’illuminazione artificiale. Lo confermano i dati recentemente diffusi da Terna, il principale gestore della rete elettrica italiana: durante i mesi in cui è in vigore l’ora legale si registra un risparmio energetico di circa 12 miliardi di kilowattora. Questo si traduce in un beneficio economico significativo, stimato in oltre 2 miliardi di euro, soprattutto per i settori industriali e terziari, dove l’illuminazione rappresenta una voce importante dei consumi complessivi.

Accanto ai vantaggi in termini di risparmio e sostenibilità, è tuttavia opportuno considerare anche gli effetti del cambio dell’ora sul benessere individuale. Non tutti, infatti, si adattano facilmente al nuovo ritmo. Spostare le lancette in avanti significa, di fatto, perdere un’ora di sonno nella notte del cambio, e non è raro che alcune persone sperimentino una lieve alterazione del ciclo sonno-veglia nei giorni immediatamente successivi. Questo fenomeno, spesso sottovalutato, è stato analizzato anche da esperti del settore medico. Gioacchino Mennuni, docente di Medicina del sonno presso l’Università Cattolica di Roma, ha evidenziato come l’allungamento della luce serale possa ritardare la fase dell’addormentamento, innescando disturbi lievi come difficoltà a prendere sonno o insonnia transitoria, specialmente nei soggetti più sensibili o nei bambini. Fortunatamente, per la maggior parte delle persone, si tratta di un disagio temporaneo, che tende a risolversi nel giro di pochi giorni, man mano che il corpo si adatta al nuovo ritmo circadiano.

Il ritorno dell’ora legale rappresenta dunque un momento di transizione che, pur inserendosi in una routine ormai consolidata, continua a generare effetti tangibili, tanto sul piano individuale quanto su quello collettivo. Più luce naturale, minore dipendenza da fonti energetiche artificiali e, di riflesso, un impatto ambientale e finanziario positivo: tutti elementi che giustificano, almeno per il momento, il mantenimento di questa convenzione stagionale. Al tempo stesso, non va dimenticato che il corpo umano necessita di equilibrio e gradualità, e che anche piccoli cambiamenti nel ritmo della giornata possono influire temporaneamente sul nostro benessere. Con qualche accorgimento, però, è possibile affrontare questa transizione in modo sereno, godendo dei benefici della luce in più che le sere primaverili ed estive ci offrono.

