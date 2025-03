Panama, blackout totale per esplosione in una centrale termica | VIDEO

MeteoWeb

Il Panama è rimasto vittima di un blackout totale dovuto ad un’esplosione in una centrale termica avvenuta questa notte. Lo hanno reso noto le autorità locali, precisando che il ritorno dell’energia elettrica in tutto il Paese avverrà solo gradualmente. Il Paese è rimasto anche senz’acqua. Secondo quanto riferito dal Presidente José Raul Mulino su X, il guasto “a un generatore di elettricità privato” si è verificato intorno a mezzanotte (ora locale). Il Presidente ha affermato di aver chiesto un rapporto urgente all’ASEP, l’autorità nazionale di regolamentazione dell’energia. Mulino ha condiviso il video di un rogo in una centrale termica nella provincia di Panama Oeste.

Panama resta al buio per un blackout totale

