Panama, ripristinata la corrente elettrica dopo il blackout nazionale

È stata ripristinata la corrente elettrica a Panama, dopo un blackout notturno nazionale che ha fatto sprofondare il Paese centroamericano nell’oscurità per diverse ore. L’interruzione di corrente, ha spiegato il Presidente panamense José Raul Mulino, è avvenuta poco prima della mezzanotte di sabato sera ed è stata causata da un’anomalia in una centrale elettrica privata. Secondo l’Istituto nazionale delle acque e fognature (IDAAN), anche il servizio di acqua potabile è stato interrotto in tutto il Paese a causa della mancanza di elettricità negli impianti di trattamento dell’acqua.

Secondo il Presidente, da un rapporto sulle cause dell’incidente emerge che l’interruzione è dovuta a “danni” a “un generatore elettrico privato” che hanno causato l’attivazione di un sistema di protezione della rete.

