“Sulle auto serve una svolta vera, sono ore decisive, massimo impegno”. Ad affermarlo è Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, interpellato dall’AdnKronos a pochi giorni dalla presentazione del piano della Commissione europea per l’automotive, in arrivo il 5 marzo.

