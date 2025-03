Pichetto: “non abbiamo bisogno del gas russo”, poi la richiesta sul livello degli stoccaggi

MeteoWeb

“Non ci serve, non è necessario. Quello che io ho detto è che le condizioni di pace così come le condizioni di guerra e la chiusura del South Stream hanno portato il gas a 57 euro al Mwh ed è quello che ci ha portato fare il provvedimento sulle bollette, così se si raggiunge la pace il prezzo del gas automaticamente scenderà e ne beneficeremo”. E’ quanto ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin alla trasmissione radiofonica 24 Mattino su Radio 24. “Noi non abbiamo bisogno del gas della Russia, – ha insistito Pichetto – ci siamo completamente affrancati. L’Italia sotto l’aspetto della quantità non ha problemi purtroppo abbiamo il prezzo internazionale”.

Gli stoccaggi

“Per gli stoccaggi noi siamo al di sotto della media europea il rischio è che dovendo tutti ricostituirli ci sia un’eccessiva pressione sul mercato. Vediamo cosa succederà in Germania e i tempi per la costituzione del nuovo governo ma Italia e Germania, visto che sono grandi consumatori di gas, potrebbero davvero chiedere all’Ue un accordo per abbassare i livelli di stoccaggio”, continua Pichetto. “Noi siamo in grado di garantire e non solo l’Italia ma anche una parte di Paesi europei, stoccaggi inferiori, 90% e non 100%, significherebbe qualche decina di milioni di metri cubi in meno e prezzo meno sotto pressione”.

