Previsioni Meteo, anticipo d’estate in Sicilia: arriva la fiammata sahariana, temperature sui 27°C

MeteoWeb

Un’ondata di calore anomala sta per interessare la Sicilia, portando temperature ben al di sopra delle medie stagionali. L’origine di questo innalzamento termico è da ricercare nell’espansione graduale di un’area di alta pressione di matrice subtropicale, che si sta rafforzando sul Mediterraneo centrale. Questo fenomeno è accompagnato da un flusso di correnti provenienti direttamente dal Nord Africa, in particolare dai deserti dell’Algeria e della Tunisia, che trasportano aria calda verso il Sud Italia, contribuendo a un incremento termico significativo.

L’effetto di questa configurazione atmosferica sarà particolarmente evidente lungo le coste tirreniche della Sicilia, dove le temperature raggiungeranno valori tipici dell’estate avanzata. Tra il Palermitano e il Messinese tirrenico, la combinazione tra l’afflusso di aria calda e l’attivazione di venti di caduta favorirà un ulteriore innalzamento delle temperature. Questi venti, attraversando i rilievi montuosi della regione, tra cui i Monti che sovrastano Palermo, le Madonie e i Nebrodi, tenderanno a riscaldarsi ulteriormente, determinando un’accelerazione del processo di aumento termico nelle aree sottovento.

Il picco dell’ondata di calore è atteso tra la giornata odierna e venerdì, periodo in cui i termometri potrebbero toccare valori decisamente elevati per il mese di marzo. Nelle zone costiere tirreniche della Sicilia, e in particolare nell’area urbana di Palermo, le temperature massime potrebbero superare facilmente i +24°C, con punte che potrebbero raggiungere o addirittura superare i +27°C. Si tratta di anomalie termiche di rilievo, con scarti di oltre 8°C rispetto alle medie stagionali, avvicinando il clima siciliano a condizioni tipiche di maggio inoltrato piuttosto che di metà marzo.

L’arrivo di temperature così elevate in questo periodo dell’anno potrebbe regalare giornate dal sapore quasi estivo, soprattutto nelle zone costiere dove la stabilità atmosferica e la presenza del sole accentueranno la sensazione di caldo. Un contesto climatico decisamente fuori dall’ordinario, che potrebbe persistere per diversi giorni prima di un possibile ridimensionamento delle temperature. Tuttavia, resta da monitorare l’evoluzione della situazione meteorologica per comprendere se questa fase di caldo anomalo lascerà spazio a un ritorno verso valori più in linea con la stagione o se l’influenza delle correnti subtropicali continuerà a determinare condizioni sopra la norma anche nelle settimane successive.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.