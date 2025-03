Previsioni Meteo, il grande ritorno del maltempo: verso nuovo ribaltone nel weekend

MeteoWeb

Arrivano crescenti conferme dai modelli meteorologici sul grande ritorno del maltempo sull’Italia a partire dal weekend. In settimana continuerà a dominare l’Anticiclone, pur con inversioni termiche considerevoli: in Europa sono ampie, estese e diffuse le gelate mattutine fin in pianura, in un contesto ancora tipicamente invernale. Il maltempo si accanisce con grande veemenza sulla penisola Iberica, con fenomeni estremi nel Sud della Spagna e persino nel vicino Marocco, estendendosi anche alle Canarie.

Nei prossimi giorni il maltempo si concentrerà proprio tra Portogallo, Spagna e Marocco ma da qui il nuovo ciclone Atlantico sfonderà nel Mediterraneo centro-occidentale portando piogge e temporali già da venerdì 7 marzo sull’Italia meridionale, soprattutto in Sicilia. Sabato il maltempo potrebbe intensificarsi al Sud, ma è ancora un’eventualità incerta. Molto più probabile, invece, l’arrivo di una grande ondata di maltempo sul Centro/Nord da domenica sera, con piogge alluvionali Lunedì 10 marzo su gran parte d’Italia: il Nord/Ovest rischia piogge eccezionali, ma anche le Regioni del Centro (specie quelle esposte al versante tirrenico) potranno essere coinvolte in fenomeni così estremi.

Tutti i dettagli nel video:

