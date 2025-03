Previsioni Meteo: ondata di caldo in arrivo ma nel weekend cambia tutto

MeteoWeb

L’anticiclone subtropicale è in rimonta su tutto il territorio italiano, riportando condizioni di tempo stabile e soleggiato. Questa espansione dell’alta pressione sarà accompagnata da un afflusso di aria mite proveniente dalle medie latitudini atlantiche, il quale, insieme all’aumento della radiazione solare tipico del mese di marzo, favorirà un sensibile rialzo delle temperature. Nei prossimi giorni, i valori massimi saliranno gradualmente fino a raggiungere livelli prettamente primaverili. In particolare, nelle ore centrali della giornata, si prevedono punte di 17-18°C, con una maggiore incidenza sulle regioni del Centro-Nord e nelle aree interne del Centro Italia.

Tra giovedì e venerdì, l’arrivo di una nuova avvezione di aria calda interesserà in modo più diretto le regioni settentrionali, contribuendo a un ulteriore aumento delle temperature. Le massime potrebbero quindi attestarsi tra 18°C e 20°C, valori tipici della primavera inoltrata.

Nel frattempo, dall’Atlantico si avvicinerà una depressione con un sistema frontale associato, il cui ingresso nel Mediterraneo determinerà un primo cambiamento delle condizioni atmosferiche. Nel corso del weekend, questo peggioramento si farà più evidente, con un aumento della nuvolosità soprattutto sui settori occidentali, a partire dalla Spagna.

Domenica la perturbazione, dopo aver interessato la Sardegna e la Sicilia, tenderà progressivamente ad allontanarsi, favorendo un miglioramento del tempo con il ritorno di ampie schiarite. Tuttavia, proprio sulle estreme regioni meridionali, e in particolare sulla Sicilia, si prospetta una nuova intensa avvezione di aria calda, questa volta di origine nordafricana. Se le proiezioni dei modelli meteorologici verranno confermate, le temperature potrebbero subire un ulteriore balzo in avanti, con picchi fino a 24-25°C in alcune aree.

L’evoluzione dei prossimi giorni sarà strettamente legata all’interazione tra queste masse d’aria contrastanti. Da un lato, l’anticiclone continuerà a favorire condizioni miti e stabili, mentre dall’altro il transito della perturbazione atlantica potrebbe introdurre nuove variazioni meteorologiche, che andranno monitorate con attenzione nei prossimi aggiornamenti.

