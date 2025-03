Spazio, un altro rinvio per Starship: ecco quando è previsto l’8° test

MeteoWeb

Nuovo rinvio per l’ottavo test di Starship, il super razzo di SpaceX progettato per le future missioni verso Luna e Marte. Nella notte fra il 3 e il 4 marzo, il conto alla rovescia era stato bloccato per problemi tecnici al booster Super Heavy quando mancavano 40 secondi al lancio. In seguito, il lancio era stato programmato per le 00:30 italiane del 6 marzo. Ma oggi SpaceX ha comunicato sul proprio sito un ulteriore rinvio: la prossima finestra di lancio si aprirà alle 00:30 italiane del 7 marzo.

Dopo aver completato l’indagine sulla perdita di Starship all’inizio del suo settimo test di volo, sono state apportate diverse modifiche hardware e operative per aumentare l’affidabilità dello stadio superiore, spiega SpaceX sul proprio sito. Il prossimo volo seguirà la stessa traiettoria suborbitale delle missioni precedenti e punterà a obiettivi non raggiunti nel test precedente, tra cui il primo dispiegamento del carico utile di Starship e molteplici esperimenti di rientro volti a riportare lo stadio superiore al sito di lancio per la cattura. Il volo include anche il lancio, il ritorno e la cattura del booster Super Heavy.

Ampie migliorie allo stadio superiore di Starship hanno debuttato nel precedente test di volo, incentrate sull’aggiunta di affidabilità e prestazioni in tutte le fasi del volo. I flap anteriori di Starship sono stati migliorati per ridurre significativamente la loro esposizione al riscaldamento del rientro. Le riprogettazioni del sistema di propulsione, tra cui un aumento del 25% del volume di propellente rispetto alle generazioni precedenti, aggiungono ulteriori prestazioni al veicolo e la capacità di far volare missioni di durata più lunga. E l’avionica del veicolo è stata completamente riprogettata, aggiungendo capacità e ridondanza aggiuntive per missioni sempre più complesse, come il trasferimento di propellente e il ritorno della navicella al sito di lancio.

Prima esercitazione di una missione di dispiegamento satellitare

Durante il test di volo, Starship dispiegherà quattro simulatori Starlink, simili per dimensioni ai satelliti Starlink di prossima generazione, come prima esercitazione di una missione di dispiegamento satellitare. I simulatori Starlink saranno sulla stessa traiettoria suborbitale di Starship e si prevede che si spengano all’ingresso. È inoltre prevista la riaccensione di un singolo motore Raptor nello spazio.

Esperimenti sullo stadio superiore

Il test di volo include diversi esperimenti incentrati sull’abilitazione dello stadio superiore di Starship al ritorno al sito di lancio. Un numero significativo di pannelli è stato rimosso da Starship per sottoporre a stress test le aree vulnerabili in tutto il veicolo. Diverse opzioni di pannelli metallici, tra cui uno con raffreddamento attivo, testeranno materiali alternativi per proteggere Starship durante il rientro. Il profilo di rientro di Starship è progettato per sollecitare intenzionalmente i limiti strutturali dei flap posteriori dello stadio superiore mentre si trova nel punto di massima pressione dinamica di ingresso.

Infine, diversi sensori radar saranno nuovamente testati sulle “bacchette” della torre di lancio e di cattura con l’obiettivo di aumentare la precisione nella misurazione delle distanze tra le bacchette e un veicolo di ritorno.

Il booster Super Heavy

Il booster Super Heavy per questo volo presenta avionica migliorata, tra cui un computer di volo più potente, distribuzione di potenza e rete migliorata e batterie intelligenti integrate.

Devono essere soddisfatti criteri distinti per veicolo e piattaforma prima del ritorno e della cattura del booster Super Heavy, che richiedono sistemi sani sul booster e sulla torre e un comando manuale finale dal Flight Director della missione. Se questo comando non viene inviato prima del completamento del boostback burn, o se i controlli automatici mostrano condizioni inaccettabili con Super Heavy o la torre, il booster passerà automaticamente a una traiettoria per un ammaraggio morbido nel Golfo d’America. “Non accettiamo compromessi quando si tratta di garantire la sicurezza del pubblico e del nostro team, e il ritorno del booster avverrà solo se le condizioni sono giuste”, sottolinea SpaceX sul proprio sito.

Il booster di ritorno rallenterà da velocità supersoniche, provocando boom sonici udibili nell’area attorno alla zona di atterraggio. In genere, l’unico impatto su coloro che si trovano nell’area circostante un boom sonico è il breve rumore simile a un tuono, con variabili come il meteo e la distanza dal sito di ritorno che determinano l’entità percepita dagli osservatori.

“I test di sviluppo per definizione sono imprevedibili. Ma inserendo l’hardware di volo in un ambiente di volo il più frequentemente possibile, siamo in grado di apprendere ed eseguire rapidamente modifiche di progettazione mentre cerchiamo di portare Starship online come un veicolo completamente e rapidamente riutilizzabile”, conclude SpaceX.

