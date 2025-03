Rischio sismico e progettazione: il terremoto in Myanmar e il Ponte sullo Stretto

MeteoWeb

di Alessandro Martelli (già Direttore del Centro Ricerche ENEA di Bologna e Docente di Costruzioni in Zona Sismica alla Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Ferrara) – Nel passato (a partire dall’anno 1900), nel Myanmar si erano già verificati sei terremoti (forse dimenticati) di magnitudo uguale o superiore a 7,0, uno dei quali (nel 1988) di magnitudo 7,7, come quello di ieri, ed uno (nel 1912) di magnitudo 7,9 [1]. Non è detto, quindi, che un evento più violento di quello di ieri non possa colpire il Myanmar in futuro. Ricordo che la scala delle magnitudo è logaritmica: un aumento delle magnitudo di un’unità comporta un aumento dell’energia sismica di più di 30 volte.

Data l’incertezza che caratterizza il futuro, ovunque, quantomeno nel progetto di opere importanti, è d’obbligo far riferimento a terremoti sufficientemente più violenti di quelli che risultano già avvenuti.

Sergio D’Offizi ed io l’abbiamo già scritto per il progetto del ponte sullo Stretto di Messina, criticando che, per esso, sia stata assunto un valore di magnitudo pari a 7,1, cioè senza adottare alcun margine di sicurezza rispetto al valore, peraltro teorico (in quanto riguarda eventi antichi), che caratterizzò il terremoto della Calabria Meridionale del 1783 e quello di Messina e Reggio Calabria del 1908 [2,3].

Il valore di magnitudo di 7,8 che abbiamo suggerito per il ponte sullo Stretto di Messina [2,3] ci pare più che adeguato.

Bibliografia

[1] United States Geological Survey, «M 7.7 – 2025 Mandalay, Burma (Myanmar) Earthquake», https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us7000pn9s/executive, 28 marzo 2025.

[2-3] Sergio D’Offizi ed Alessandro Martelli: «Ponte sullo Stretto di Messina: una sfida epocale tra innovazione, sicurezza e trasparenza», MeteoWeb e StrettoWeb, https://www.meteoweb.eu/2025/02/ponte-sullo-stretto-di-messina-sfida-epocale-innovazione-sicurezza-trasparenza/1001743307/, Reggio Calabria, 8 febbraio 2025.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.