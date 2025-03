Risveglio con la neve, colpo di coda dell’inverno anche nelle Marche | FOTO

MeteoWeb

Risveglio sotto la neve sull’Appennino centrale, dove una nuova perturbazione ha riportato l’inverno, oltre che in Abruzzo, anche nelle Marche. Sui rilievi sono caduti tra i 5 e i 10 cm di neve, regalando scenari suggestivi e un’atmosfera tipicamente invernale. Le previsioni indicano ulteriori nevicate per la giornata di domani. A Frontignano di Ussita, la seggiovia e il Rifugio Saliere saranno aperti sabato 5 aprile per la cena in quota e domenica 6 aprile dalle 10:30 alle 18:30: un’occasione per godersi il paesaggio innevato.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.