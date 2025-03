La riunione sulla pianificazione del rischio vulcanico ai Campi Flegrei: la nota della Protezione Civile

MeteoWeb

Il Dipartimento della Protezione Civile, attraverso il contributo della Commissione Grandi Rischi, ha avviato da tempo, come ormai noto, una riflessione sull’attuale scala dedicata all’allertamento dei Campi Flegrei per il rischio vulcanico, anche alla luce dei progressi scientifici e tecnologici. È un percorso lungo e con varie tappe. “La riunione di oggi con le Autorità locali e territoriali di protezione civile rappresenta un passaggio importante di questo percorso, ai fini del miglioramento delle attività di risposta per l’affinamento delle pianificazioni, anche all’esito delle ultime esercitazioni nazionali, con l’obiettivo principalmente di migliorare l’assistenza alla popolazione dei Campi Flegrei. Il Dipartimento proseguirà le interlocuzioni con le altre componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile”, si legge in una nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.