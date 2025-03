Salvini: “nucleare per l’energia, non per la guerra. Chi parla di fusione ci fa perdere 30 anni”

MeteoWeb

“È pericoloso chiunque parli di nucleare applicato al conflitto. La Lega vuole il nucleare per creare energia e riscaldamento per le nostre case e i nostri ospedali”. Lo ha detto oggi il vicepremier e ministro a Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, a margine della presenza a un gazebo del Carroccio, a Milano. “Chi parla di nucleare e di fusione, ahimè, ci fa perdere 30 anni”, ha poi aggiunto il ministro. “Ci sono le piccole centrali a fissione, modulabili, che se partiamo adesso fra sei anni ci danno la prima energia. Quindi io il nucleare lo penso e lo voglio per riscaldare le scuole e gli ospedali, non come dice Macron per difendere l’Europa”.

“Peraltro – ha terminato Salvini – dovremmo difendere l’Europa con alcune centinaia di testate quando la Russia ne ha 6.000 e gli Stati Uniti ne hanno 6.000, quindi giocare alla guerra atomica fra Russia e Stati Uniti non mi sembra una cosa intelligente”.

