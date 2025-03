Saturno senza il suo simbolo: questo weekend un fenomeno che avviene ogni 15 anni

MeteoWeb

Gli anelli di Saturno sembreranno “scomparire” nel cielo terrestre questo fine settimana. Questo straordinario evento astronomico, noto come “ring plane crossing” (attraversamento del piano degli anelli), si verificherà domenica 23 marzo 2025 alle 17 circa ora italiana. Per un breve periodo, gli anelli del pianeta diventeranno quasi invisibili, allineandosi perfettamente con la nostra linea di vista.

Perché gli anelli di Saturno scompaiono?

Ogni 13-15 anni, Saturno e i suoi anelli raggiungono un particolare allineamento con la Terra, determinato dall’inclinazione assiale del pianeta. Saturno ruota attorno al Sole in 29,4 anni terrestri, e la sua inclinazione di 27 gradi fa sì che, nel corso dell’orbita, la prospettiva dalla Terra cambi gradualmente.

Quando gli anelli sono inclinati verso di noi, possiamo osservarli in tutta la loro spettacolare ampiezza. Quando il pianeta si inclina fino a trovarsi con il bordo degli anelli perfettamente allineato alla nostra linea di vista, questi riflettono pochissima luce e appaiono come un sottile tratto quasi invisibile, o addirittura spariscono completamente.

Un fenomeno difficile da osservare

Sebbene questo evento sia affascinante, non sarà facilmente visibile dalla maggior parte delle aree della Terra. Saturno si trova attualmente vicino al Sole nel cielo del mattino, rendendo l’osservazione particolarmente difficile per gli astronomi e gli appassionati.

Saturno si troverà molto basso nel cielo e sarà quasi impossibile da distinguere tra la luce dell’alba; Emisfero meridionale – Gli osservatori a latitudini meridionali avranno una maggiore possibilità di scorgere il pianeta, ma dovranno comunque competere con la luminosità del crepuscolo mattutino.

Anche se gli anelli sembreranno sparire solo per poche ore, Saturno continuerà a essere visibile come un punto luminoso nel cielo dell’alba.

La composizione degli anelli di Saturno

Gli anelli di Saturno sono formati principalmente da ghiaccio d’acqua, mescolato a particelle di roccia e polvere. Si ritiene che siano i resti di comete, asteroidi o lune distrutte dalla gravità del pianeta. Nonostante la loro vasta estensione – ben 273.600 km di diametro – sono incredibilmente sottili: appena 10 metri di spessore.

Questa caratteristica fa sì che, quando visti di taglio, riflettano una quantità di luce estremamente ridotta, risultando quasi impossibili da distinguere. Tuttavia, è solo una fase temporanea: nei prossimi mesi, Saturno continuerà la sua orbita e i suoi anelli torneranno gradualmente a essere sempre più visibili.

Il ritorno della visibilità degli anelli

L’evento di questo fine settimana segna il culmine di un processo iniziato 7 anni fa, durante il quale gli anelli si sono progressivamente inclinati verso un allineamento perfetto con la Terra. A partire da domenica, il loro angolo inizierà ad aumentare di nuovo, rendendoli progressivamente più visibili.

Nel 2032, gli anelli raggiungeranno la loro massima inclinazione rispetto alla Terra, offrendo agli astronomi e agli appassionati di tutto il mondo un’opportunità straordinaria per osservarli nella loro piena magnificenza.

Quando sarà il miglior momento per osservare Saturno?

Anche se gli anelli saranno difficili da distinguere per un po’, il pianeta stesso sarà comunque osservabile nel cielo. Il miglior momento per ammirare Saturno quest’anno sarà il 21 settembre 2025, quando il pianeta raggiungerà l’opposizione, ossia il momento in cui la Terra si troverà esattamente tra Saturno e il Sole. In quella data, Saturno sarà al massimo della sua luminosità nel cielo notturno.

