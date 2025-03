Dallo scioglimento dei ghiacci al caos climatico: la crisi della corrente circumpolare antartica

MeteoWeb

Lo scioglimento delle calotte glaciali antartiche sta minacciando uno degli elementi più cruciali del sistema climatico terrestre: la corrente circumpolare antartica. Questo potente flusso oceanico, che svolge un ruolo fondamentale nel bilanciamento termico e salino degli oceani, potrebbe ridursi del 20% entro il 2050, con gravi conseguenze sugli ecosistemi antartici e sul clima globale. Il dato emerge da uno studio guidato da Taimoor Sohail, dell’Università di Melbourne, pubblicato su Environmental Research Letters.

La corrente circumpolare antartica rappresenta una delle forze più intense del nostro pianeta, un “motore” che, simile alle dinamiche atmosferiche, è responsabile del rimescolamento continuo delle masse d’acqua oceaniche. Questo fenomeno è guidato dalle differenze di temperatura e salinità che spingono le correnti a muoversi attraverso gli oceani, contribuendo alla regolazione climatica globale. Tuttavia, il riscaldamento globale e lo scioglimento dei ghiacci stanno alterando questo equilibrio naturale, con potenziali effetti devastanti.

La corrente circumpolare antartica, un motore che si ferma

Il rallentamento della corrente circumpolare antartica è principalmente legato al fenomeno dello scioglimento dei ghiacci. L’acqua dolce che si riversa nell’oceano a causa del disgelo riduce la salinità e cambia le proprietà fisiche delle acque, indebolendo la forza delle correnti oceaniche. Come sottolinea Bishakhdatta Gayen, ricercatore dell’Università di Melbourne e coautore dello studio, se questo “motore” oceanico si interrompe o si indebolisce significativamente, le conseguenze potrebbero essere disastrose. In primo luogo, si prevede un aumento della variabilità climatica globale, con il rischio di eventi estremi più frequenti in alcune regioni. Inoltre, l’oceano, che funge da serbatoio di carbonio, potrebbe perdere parte della sua capacità di assorbire anidride carbonica, accelerando ulteriormente il riscaldamento globale.

Implicazioni sull’ecosistema antartico

Oltre agli effetti climatici, il rallentamento della corrente circumpolare antartica potrebbe trasformare radicalmente l’ecosistema dell’Antartide. Finora, questa corrente ha agito come una barriera naturale, proteggendo le acque antartiche da specie invasive. Tuttavia, con il suo indebolimento, specie come le alghe toro, alcuni crostacei e molluschi potrebbero penetrare facilmente in acque un tempo inaccessibili, con conseguenze devastanti per gli habitat locali. Le specie invasive, infatti, potrebbero alterare la composizione ecologica di queste regioni, minacciando la biodiversità unica dell’Antartide.

Un futuro incerto

Lo studio di Sohail e colleghi getta luce su uno degli aspetti più critici del cambiamento climatico, ovvero l’interazione tra lo scioglimento dei ghiacci e i flussi oceanici globali. La corrente circumpolare antartica, infatti, non è solo un elemento fondamentale per la regolazione climatica, ma rappresenta anche un frangente decisivo per la conservazione degli ecosistemi marini antartici. La sua futura evoluzione dipenderà fortemente dall’intensità dello scioglimento dei ghiacci e dalle politiche globali di mitigazione del cambiamento climatico.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.