SpaceX accelera verso Marte: Starship partirà nel 2026 con il robot Optimus

MeteoWeb

Il fondatore di SpaceX, Elon Musk, ha annunciato che Starship, il razzo più grande e potente mai costruito, partirà per Marte alla fine del 2026, trasportando a bordo il robot umanoide Tesla Optimus. Se la missione andrà a buon fine, Musk prevede che i primi sbarchi umani sul Pianeta Rosso potrebbero avvenire già nel 2029, anche se una data più realistica è il 2031.

Un passo decisivo verso la colonizzazione di Marte

Starship è al centro dell’ambiziosa visione di Musk per il futuro dell’umanità: la colonizzazione di Marte. Il razzo rappresenta anche un elemento chiave per il programma lunare della NASA. L’agenzia spaziale statunitense sta infatti aspettando una versione modificata di Starship da utilizzare come lander lunare per il programma Artemis, che prevede il ritorno degli astronauti sulla Luna in questo decennio.

Tuttavia, prima che SpaceX possa procedere con missioni di tale portata, dovrà dimostrare che il veicolo è affidabile, sicuro per l’equipaggio e capace di effettuare rifornimenti complessi in orbita, un requisito fondamentale per i viaggi nello Spazio profondo.

I problemi nei test di volo di Starship

SpaceX ha recentemente subito una battuta d’arresto nei test di Starship. L’ultimo volo di prova si è concluso con un’esplosione, nonostante il successo del recupero del booster durante il test orbitale. L’incidente ha ricordato quello avvenuto nel tentativo precedente. Dopo il distacco del booster, il secondo stadio del razzo ha iniziato a vibrare in modo incontrollato, fino alla perdita del segnale.

A seguito dell’accaduto, la Federal Aviation Administration (FAA) ha dichiarato che SpaceX dovrà condurre un’indagine approfondita prima di poter effettuare un altro lancio.

Marte una priorità nazionale?

Il sogno di Elon Musk di portare l’uomo su Marte potrebbe diventare una priorità nazionale per gli Stati Uniti. La rielezione di Donald Trump potrebbe portare a grandi cambiamenti nel programma spaziale della NASA, favorendo il progetto di colonizzazione di Marte e dando una spinta significativa a SpaceX.

Nel frattempo, l’azienda di Musk continua a dominare il settore dei lanci satellitari grazie ai successi del razzo Falcon 9, parzialmente riutilizzabile. Tuttavia, Starship rappresenta il futuro delle operazioni spaziali di SpaceX, con l’obiettivo di rendere l’esplorazione spaziale più accessibile e sostenibile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.