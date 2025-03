Spazio, astronauti “bloccati”: “la politica non c’entra”. E sull’addio alla ISS…

MeteoWeb

A una settimana dal loro atteso rientro sulla Terra, i due astronauti della NASA “bloccati” sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) provano a tirarsi fuori dalle polemiche politiche sollevate in merito alla loro vicenda da Donald Trump ed Elon Musk. In collegamento per una conferenza stampa dall’orbita, Butch Wilmore ribadisce ancora una volta che la politica non c’entra nulla con la loro prolungata permanenza sulla ISS, mentre Sunita Williams afferma che non è opportuno dismettere la stazione orbitante in anticipo come è stato invece raccomandato da Musk.

“Tutti noi abbiamo il massimo rispetto per il signor Musk e, ovviamente, rispetto e ammirazione per il nostro Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: apprezziamo tutto quello che fanno per noi, per i voli spaziali umani, per la nostra nazione”, ha assicurato Wilmore. “Le parole che hanno detto, la politica intendo, fa parte della vita. Lo capiamo”.

Incalzato dai giornalisti, l’astronauta ha ribadito che “la politica non c’entra nulla” con la decisione della NASA di farli rimanere nello spazio più a lungo. “Dal nostro punto di vista – ha aggiunto – siamo venuti qui preparati a rimanere a lungo, anche se avevamo programmato di restarci poco. Questo è ciò che facciamo nei voli spaziali umani: pianificare per affrontare l’ignoto e gli imprevisti, e lo abbiamo fatto. È per questo che siamo passati direttamente alla Crew-9, alla Expedition 72 come abbiamo fatto. Ed è stata una transizione fluida, perché l’avevamo pianificata in anticipo ed eravamo preparati”.

Wilmore ha poi affermato di non avere informazioni in merito alla proposta che Elon Musk avrebbe fatto alla Casa Bianca per riportarli sulla Terra l’anno scorso.

Dismettere in anticipo la ISS: l’opinione di Williams

In merito all’idea di dismettere in anticipo la ISS, avanzata sempre da Musk, Sunita Williams si è detta contraria. La ISS “sta andando alla grande, è davvero fantastica: direi che siamo nel nostro periodo migliore. Abbiamo tutta la potenza, tutte le strutture sono in funzione. Quindi penso che adesso non sia il momento giusto per dire basta”.

L’astronauta sostiene che sia meglio portare avanti le attività fino al 2030, come previsto dalla NASA, “perché dovremmo sfruttare al meglio questa stazione spaziale per i nostri contribuenti e per tutti i nostri partner internazionali, mantenere i nostri obblighi e fare quella scienza di livello mondiale di cui questo laboratorio è capace”.

