Spazio, i delfini danno il benvenuto agli astronauti Crew-9 dopo l’ammaraggio | VIDEO

Gli astronauti Crew-9 di SpaceX hanno avuto un po’ di compagnia in acqua dopo l’ammaraggio avvenuto ieri. La missione Crew-9 è tornata sulla Terra alle 22:57 di martedì 18 marzo, ammarando nel Golfo del Messico al largo della costa di Tallahassee, in Florida. Una flotta di navi di recupero si è presto diretta verso la capsula Dragon, chiamata Freedom, e così hanno fatto alcuni curiosi delfini, che hanno voluto dare un’occhiata a questo strano oggetto caduto dal cielo nel loro dominio. “Wow! Abbiamo un grazioso piccolo branco di delfini, non solo uno o due“, ha detto l’ingegnere di SpaceX Kate Tice durante il webcast NASA-SpaceX dell’ingresso, della discesa e dell’atterraggio di Crew-9.

Freedom ha trasportato a casa dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) quattro persone, gli astronauti della NASA Nick Hague, Suni Williams e Butch Wilmore e Aleksandr Gorbunov dell’agenzia spaziale russa Roscosmos. Hague e Gorbunov sono saliti sulla ISS a bordo di Freedom a fine settembre, durante il lancio della missione Crew-9 di SpaceX. Williams e Wilmore, invece, hanno raggiunto la ISS durante il primo volo con equipaggio della capsula Starliner della Boeing, decollato all’inizio di giugno.

La storia della capsula Starliner

La missione Starliner avrebbe dovuto durare solo 10 giorni circa, ma la capsula ha avuto problemi con il suo sistema di propulsione, il che ha ritardato più volte la sua partenza dalla ISS. Infine, il 24 agosto, la NASA ha deciso di riportare a casa Starliner senza equipaggio, cosa che è accaduta il 7 settembre, e ha messo Williams e Wilmore sulla capsula Freedom per il viaggio di ritorno a casa alla fine della permanenza in orbita dell’equipaggio di Crew-9. Questa decisione ha richiesto di togliere due persone dal manifesto originale di Crew-9 (gli astronauti della NASA Zena Cardman e Stephanie Wilson) per riservare posti per il duo Starliner al ritorno sulla Terra. Così Freedom è decollata lo scorso autunno con solo Hague e Gorbunov a bordo.

L’ammaraggio della Crew-9 è stato memorabile e spettacolare anche prima che si presentassero i delfini. Ha posto fine alla lunga saga spaziale di Wilmore e Williams, che è stata una grande storia fin dall’inizio ma è diventata turbo di recente. L’attenzione extra è arrivata per gentile concessione del Presidente Donald Trump e del CEO di SpaceX Elon Musk, che hanno affermato che l’amministrazione Biden aveva “virtualmente abbandonato” il duo Starliner nello spazio. Musk ha inoltre affermato che ciò è stato fatto “per ragioni politiche“. Tali affermazioni hanno suscitato polemiche, dato che il piano per riportare Williams e Wilmore a casa tramite SpaceX era in atto dall’agosto 2024.

L’ultimo ammaraggio sulla costa orientale

Il ritorno della missione Crew-9 ha anche segnato l’ultima volta che una capsula Dragon toccherà l’acqua vicino alla costa orientale degli Stati Uniti. SpaceX, infatti, sta spostando le operazioni di recupero delle capsule Dragon sulla costa occidentale, per ridurre le possibilità che i detriti delle capsule di rientro possano causare danni o lesioni a terra.

“Spero solo che la costa della California possa portare tanti delfini quanti ne abbiamo visti durante l’operazione di oggi“, ha detto Sarah Walker, direttrice della gestione della missione Dragon di SpaceX, durante una conferenza stampa post-ammaraggio. “È stato davvero divertente vederlo!”.

