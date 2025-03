Spazio, LRO fotografa il lander Athena nella sua “tomba” sulla Luna

MeteoWeb

Un lander defunto nella sua tomba: si potrebbero descrivere così le immagini che mostrano il lander Athena della Intuitive Machines ormai fuori uso, piegato su un fianco, all’interno del cratere lunare di 20 metri dove è atterrato il 6 marzo. Le immagini sono state riprese dalla sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) della NASA, che nei giorni scorsi aveva ripreso anche l’altro lander privato, Blue Ghost della FireFly Aerospace, allunato con maggior successo nell’emisfero settentrionale il 2 marzo.

Decisamente meno felice l’esito della discesa di Athena, che LRO ha documentato poche ore dopo, il 7 marzo, scattando una prima immagine un po’ obliqua del sito di atterraggio (la regione di Mons Mouton a circa 160 chilometri dal polo sud lunare). Tre giorni dopo, la sonda ha ripreso un’altra immagine più ravvicinata in cui si vede il lander sul fondo in ombra di un cratere largo 20 metri. Proprio questa posizione, assunta probabilmente a causa di un problema ai motori durante la discesa, non ha permesso ad Athena di ricaricarsi adeguatamente attraverso i pannelli solari.

La missione è stata dichiarata conclusa anzitempo il 7 marzo: il rover Mapp e il robot-cavalletta Grace non hanno avuto la possibilità di dispiegarsi per dare il via alle attività previste, mentre Athena è riuscito a raccogliere solo alcuni dati scientifici nelle pochissime ore in cui è stato operativo.

