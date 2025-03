Svizzera: arresto automatico del reattore 2 alla centrale nucleare di Beznau

MeteoWeb

Il reattore numero 2 della centrale nucleare di Beznau, in Svizzera, è stato spento automaticamente nella tarda serata di ieri, per un guasto di un collegamento alla rete, secondo quanto ha reso noto il gruppo energetico Axpo. L’impianto è sempre rimasto in condizioni di sicurezza, ha sottolineato il gestore. L’arresto ha causato la fuoriuscita di vapore acqueo non radioattivo attraverso il tetto della parte non nucleare dell’edificio della turbina. La causa dell’interruzione della connessione alla rete elettrica a 220 kilovolt è in corso di accertamento, ha riportato Axpo in una nota.

Il reattore numero 1 della centrale nucleare di Beznau continua intanto a funzionare normalmente. Beznau 2 è il più recente dei due reattori nucleari realizzati a Döttingen ed è stato collegato alla rete nel 1971. Beznau 1, considerato il più vecchio ancora in funzione al mondo, è invece attivo dal 1969. Axpo ha annunciato che i reattori saranno spenti nel 2032 (Beznau 2) e nel 2033 (Beznau 1).

