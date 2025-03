Tensione in Lituania, dibattito sulle armi nucleari: le parole del presidente

MeteoWeb

“Nessuno nel nostro Paese sta pensando alla possibilità di dislocare delle armi nucleari in Lituania. Non ritengo che ad oggi vi sia bisogno di iniziare a discutere di questo genere”. Lo ha affermato il presidente lituano, Gitanas Nauseda. “Abbiamo già un ombrello nucleare comune nel quadro della Nato che ci permette di sentirci completamente al sicuro”, ha sottolineato il presidente. Due giorni fa il ministro della Difesa lituana, Dovile Sakaliene, aveva dichiarato di ritenere necessario l’avvio di un dibattito per capire, nel caso in cui ve ne fosse bisogno, se e come ospitare armi nucleari in territorio lituano.

