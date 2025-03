Tensioni con gli USA: esclusa Tesla dagli incentivi sui veicoli elettrici

MeteoWeb

Toronto non fornisce più incentivi finanziari a Tesla a causa delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti, ha detto lunedì il sindaco della città, Olivia Chow. La città canadese sta promuovendo l’adozione di veicoli elettrici acquistati come veicoli a noleggio, offrendo a conducenti e proprietari una riduzione delle tasse di licenza e di rinnovo fino alla fine del 2029, per aiutarla a ridurre le emissioni. Ma a partire dal 1° marzo, i veicoli Tesla non sono più idonei per gli incentivi. Olivia Chow afferma che l’esclusione continuerà fino a quando le questioni commerciali con gli Stati Uniti non saranno risolte.

