Terremoto Campi Flegrei, sciame sismico: crollo di un solaio in un’abitazione e altri danni, si dorme in auto

Momenti di grande paura dopo il terremoto di Magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei, la scossa è stata avvertita anche a Napoli. Come confermato dai Vigili del fuoco sul profilo X “terremoto Md 4.4 registrato da INGVterremoti alle 1:25 nei Campi Flegrei. In corso intervento dei Vigili del Fuoco per il crollo di un solaio in un’abitazione a Pozzuoli, estratta una persona in vita, si lavora per accertare presenza di altre coinvolte”, si legge. “Esclusa presenza altre persone coinvolte nel crollo di un contro soffitto nell’edificio a Pozzuoli, non grave la persona soccorsa dai. In corso 9 verifiche di stabilità su edifici”, si legge in un altro aggiornamento. Successivamente si sono registrate altre scosse di minore intensità. Si sono verificati danni a Bagnoli e Fuorigrotta. A Bagnoli si dorme in macchina.

La nota del Comune di Pozzuoli

“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 01:25 (UTC 00:25)del 13/03/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. L’evento sismico più significativo si è prodotto alle ore 1:25 (UTC 00:25) con magnitudo 4.4 ± 0.3 localizzato nei pressi di Via Napoli alla profondità di 2.5 km. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891. Protezione Civile: 081/18894400 In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno”.

