Terremoto Campi Flegrei, forte scossa nella notte: paura a Napoli, gente in strada | DATI e MAPPE

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Napoli all’1.25 circa di giovedì 13 marzo. In diversi quartieri della città alcuni residenti sono scesi in strada. Secondo i dati dell’INGV il terremoto è stato di magnitudo 4.4 alla profondità di 2.5 km. L’evento sismico ha causato momenti di apprensione tra i residenti, soprattutto nei quartieri più vicini all’epicentro. In diverse zone della città, numerosi abitanti sono scesi in strada, preoccupati per eventuali nuove scosse. Le verifiche da parte delle autorità competenti sono in corso. La scossa rientra nel contesto dell’attività sismica dell’area dei Campi Flegrei, una zona ad alta sismicità e monitorata costantemente dagli esperti. Negli ultimi mesi, infatti, sono stati registrati diversi eventi sismici.

Le autorità locali e la Protezione Civile invitano i cittadini a mantenere la calma e a seguire le indicazioni per la sicurezza in caso di nuove scosse. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore dopo le opportune verifiche tecniche.

