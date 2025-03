Terremoto Campi Flegrei: decine di verifiche dei vigili del fuoco

MeteoWeb

Prosegue a Napoli il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco a seguito del terremoto magnitudo 4.4 che stanotte ha interessato la zona dei Campi Flegrei. Al momento sono state effettuate 40 verifiche di stabilità nelle zone di Bacoli, Bagnoli e Pozzuoli, uno di queste per il crollo di un contro soffitto che ha causato il leggero ferimento di una persona, mentre risultano 70 le richieste di verifica di stabilità ancora da svolgere. Il dispositivo di soccorso del Corpo nazionale vede in azione 6 squadre del Comando di Napoli, supportate da squadre giunte in rinforzo da Caserta, Avellino, Benevento e Salerno.

