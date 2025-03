Terremoto Campi Flegrei: il premier Meloni monitora la situazione

MeteoWeb

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha monitorato costantemente l’evolversi della situazione a seguito della forte scossa di terremoto che ha colpito questa notte l’area dei Campi Flegrei. Il Presidente Meloni si tiene in stretto contatto con il sottosegretario Alfredo Mantovano, con il Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, e con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Così in una nota Palazzo Chigi.

