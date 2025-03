Terremoto Catanzaro, continua l’attività sismica: un’altra scossa a Marcellinara | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Continua l’attività sismica in provincia di Catanzaro. Dopo la scossa delle 19:15 con epicentro a Tiriolo, un nuovo evento tellurico è stato registrato alle 20:06. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la magnitudo del sisma è stata di 2.5, con epicentro a Marcellinara e una profondità di 11.1 km. La Protezione Civile sta monitorando attentamente la situazione, invitando i cittadini alla prudenza e a seguire le linee guida di sicurezza in caso di nuove scosse.

L’INGV continua a raccogliere dati per comprendere meglio la sequenza sismica in corso e valutarne l’evoluzione. Gli esperti sottolineano che, in una regione ad alta sismicità come la Calabria, episodi di questo tipo sono relativamente frequenti. Le autorità locali raccomandano di mantenere la calma e di informarsi esclusivamente attraverso canali ufficiali per evitare la diffusione di notizie infondate o allarmismi.

