Terremoto, Farnesina: circa 100 italiani in Myanmar e 7mila in Thailandia

Il Ministero degli Affari esteri si è attivato per seguire l’evoluzione del potente terremoto che ha colpito Myanmar e Thailandia. In stretto raccordo con le ambasciate italiane nei 2 paesi, si sta verificando il possibile coinvolgimento nel terremoto di cittadini italiani. È stato inviato un sms di allerta a tutti i connazionali che al momento risultano nei 2 Paesi: in Myanmar si contano un centinaio di connazionali (Aire e registrati sul sito ‘Dove siamo nel mondo’); in Thailandia sarebbero 7mila.

