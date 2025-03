Violentissimo terremoto in Myanmar, tremano anche Thailandia e Cina: crolli e gravi danni, diversi intrappolati sotto le macerie | LIVE

MeteoWeb

Un violentissimo terremoto magnitudo Mwpd 7.7 è avvenuto in Myanmar alle 07:20 ora italiana (12:50 ora locale), ad una profondità di 17 km: è quanto riporta l’INGV. L’USGS ha rilevato l’epicentro a 16 km a Nord/Ovest di Saigang, nel cuore del Paese. Il sisma è stato avvertito anche in Thailandia, dove in seguito alla forte scossa sono stati evacuati uffici e negozi a Bangkok, e nella provincia sudoccidentale cinese dello Yunnan. Diversi i crolli segnalati, tra cui un ponte in Myanmar e un grattacielo in costruzione a Bangkok: fonti mediche locali hanno riferito che 43 operai sono intrappolati sotto le macerie. Il premier thailandese Paetongtarn Shinawatra ha annunciato la convocazione di una “riunione d’emergenza” del governo.

Il potente sisma è stato seguito da numerose repliche, tra cui un evento magnitudo 5.5, alle 07:32 ora italiana (dati INGV). Non è ancora chiaro se ci siano vittime. Fonti giornalistiche Afp a Naypyidaw hanno riferito che le strade sono state piegate dalla forza tellurica e molti edifici hanno subito gravi danni.

I terremoti sono relativamente comuni nel Myanmar, dove passa la faglia di Sagaing in direzione Nord/Sud attraverso il centro del Paese. Un terremoto magnitudo 6.8 nell’antica capitale Bagan, nel centro del Paese, nel 2016, ha ucciso 3 persone, facendo crollare le guglie e le mura di molti templi antichi.

Violentissimo terremoto in Myanmar, crollato il ponte Sagaing

Potente terremoto in Myanmar, crolla grattacielo in costruzione a Bangkok

Terremoto in Myanmar, gravi danni

Terremoto in Myanmar, crolla edificio in costruzione a Bangkok

