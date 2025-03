Terremoto in Myanmar, Farnesina: “verifiche in corso su italiani coinvolti”

MeteoWeb

In merito al potente terremoto magnitudo 7.7 avvenuto in Myanmar, il Ministero degli affari esteri ha comunicato: “La Farnesina segue la situazione nel Sud/Est asiatico a seguito della scossa di terremoto. Ministro Antonio Tajani informato. In corso verifiche su coinvolgimento connazionali. Per emergenze contattare Amb. Yangon (+9595419505) e Bangkok (+66818256103) o Unità di Crisi +39 0636225“.

