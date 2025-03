Terremoto Myanmar: l’acqua delle piscine cade dai grattacieli, cascate in strada | VIDEO

MeteoWeb

Un violento terremoto magnitudo 7.7 ha scosso il Myanmar, con gravi ripercussioni anche in Thailandia, Laos e Cina. La scossa, seguita da potenti repliche, ha causato crolli di edifici, strade distrutte e vittime. In Thailandia, a Bangkok, ma anche in Cina il sisma ha avuto un effetto sorprendente: l’oscillazione dei grattacieli ha provocato il traboccamento delle piscine a sfioro dei rooftop, generando cascate d’acqua che si sono riversate nelle strade sottostanti, alimentando il panico tra la popolazione.

In Myanmar il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, ma sono già stati segnalati decine di morti e feriti, tra cui dispersi intrappolati sotto le macerie.

Terremoto Myanmar: l'acqua delle piscine cade dai grattacieli

