Catastrofico terremoto in Myanmar, il bilancio è un’ecatombe | FOTO

MeteoWeb

Il bilancio del violento terremoto magnitudo 7.7 che ha colpito ieri il Myanmar è salito a oltre 1.000 morti e 2.000 feriti: è quanto hanno riferito le autorità locali. Il Paese è alle prese con una guerra civile prolungata e sanguinosa, che è già responsabile di una massiccia crisi umanitaria. Ciò rende gli spostamenti sia difficili che pericolosi, complicando gli sforzi di soccorso e sollevando timori che il bilancio delle vittime possa ancora aumentare vertiginosamente.

Terremoto in Myanmar, Paese in ginocchio

Il terremoto ha colpito a mezzogiorno di venerdì ora locale con un epicentro non lontano da Mandalay, seguito da diverse repliche tra cui una magnitudo 6.4. Ha fatto crollare edifici in molte aree, piegato strade, causato il crollo di ponti e fatto scoppiare una diga. Nella vicina Thailandia, il terremoto ha scosso la grande area di Bangkok, che ospita circa 17 milioni di persone, molte delle quali vivono in grattacieli, e altre parti del Paese. Le autorità cittadine di Bangkok hanno affermato che finora sono state trovate 6 persone morte, 26 ferite e 47 ancora disperse, la maggior parte in un cantiere vicino al famoso mercato di Chatuchak della capitale. Quando il terremoto ha colpito, il grattacielo di 33 piani costruito da un’azienda cinese per il governo thailandese è crollato al suolo in un’enorme colonna di polvere.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.