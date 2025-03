Terremoto Myanmar, oscilla l’ospedale in Cina: il gesto eroico delle infermiere per i neonati | VIDEO

MeteoWeb

Gli effetti del violento terremoto che ha colpito il Myanmar si sono fatti sentire pesantemente anche in Thailandia e nel sud della Cina. In alcune parti della provincia cinese dello Yunnan, due persone a Ruili hanno riportato ferite lievi e 847 case sono state danneggiate. Le immagini di infermiere che proteggono i neonati durante il terremoto in Cina sono diventate virali sui social network. Nel video a corredo dell’articolo, si vedono le professioniste che si precipitano per impedire che le culle cadano mentre la violenta scossa fa tremare pesantemente l’edificio. Le immagini arrivano dall’ospedale Jingcheng, a Ruili, e mostrano il forte senso di responsabilità delle due infermiere: nonostante il pericolo reale, la priorità è proteggere i neonati.

Sui social, molti utenti hanno elogiato le infermiere, definendole “eroine“. “Davvero spaventoso, ma un saluto alle infermiere“, ha scritto qualcuno. “Accidenti, è stato spaventoso. Sono contento che stiano bene”, ha scritto qualcun altro.

Oltre 1600 persone sono morte e oltre 3400 sono rimaste ferite in Myanmar a causa del terremoto di magnitudo 7.7 ma si teme che il bilancio possa aggravarsi enormemente.

