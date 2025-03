Terremoto Myanmar, Musumeci: “Protezione civile Italia pronta a offrire aiuti”

MeteoWeb

”L’Italia è pronta, con la sua Protezione civile, ad intervenire in soccorso alla popolazione della Birmania, straziata nelle scorse ore da un catastrofico terremoto di magnitudo 7.7. Attendiamo che siano espletate le procedure internazionali per offrire il nostro contributo, secondo le esigenze che saranno richieste”: è quanto ha affermato il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, dopo il violento sisma che ha colpito il Myanmar, Paese del Sud/Est asiatico.

