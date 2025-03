Terremoto Myanmar, l’OMS attiva il sistema emergenze: “evento enorme”

MeteoWeb

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha annunciato di aver attivato il suo sistema di gestione delle emergenze dopo il potente terremoto che ha colpito il Myanmar e la mobilitazione del suo centro logistico a Dubai per preparare le forniture per i feriti. L’OMS sta coordinando le operazioni dalla sua sede centrale di Ginevra, perché “lo consideriamo un evento enorme” che rappresenta chiaramente “una minaccia molto, molto grande per la vita e la salute”, ha dichiarato alla stampa la portavoce Margaret Harris.

L’organizzazione ha attivato il suo centro logistico in particolare per raccogliere forniture per i feriti e articoli medici come i fissatori esterni utilizzati in traumatologia perché “ci aspettiamo che ci siano molte ferite da curare”, ha aggiunto. L’OMS si concentrerà anche sulla fornitura di farmaci essenziali, poiché le infrastrutture sanitarie del Paese potrebbero aver subito danni.

Grazie all’esperienza recentemente acquisita dall’OMS durante i terremoti in Turchia e in Siria, “sappiamo molto bene cosa inviare per prima”, ha sottolineato Harris. L’organizzazione dispone già di una cellula speciale che lavora in Myanmar, devastata dai combattimenti tra le forze ribelli e l’esercito. “Siamo pronti a partire, ma ora dobbiamo sapere esattamente dove, cosa e perché. Le informazioni provenienti dal campo sono davvero essenziali in questo momento”, ha aggiunto la portavoce.

