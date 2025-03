Terremoto Myanmar, per l’OMS è emergenza di massimo livello: “servono subito 8 milioni di dollari”

MeteoWeb

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms-Who) ha classificato il terremoto in Myanmar come emergenza al massimo livello e ha lanciato un appello per trovare rapidamente 8 milioni di dollari per salvare vite umane e prevenire l’epidemia nei prossimi 30 giorni. “Le valutazioni preliminari indicano un numero elevato di vittime e lesioni legate a traumi, con urgenti necessità di cura di emergenza”, ha affermato l’Organizzazione, aggiungendo di aver “classificato questa crisi come un’emergenza di livello 3, il più alto del suo programma di risposta alle emergenze. L’approvazione di elettricità e acqua rimane interrotta, peggiorando l’accesso ai servizi sanitari e aumentando i rischi di epidemie e di malattie trasmesse dall’acqua e dagli alimenti”, ha affermato l’Oms.

“Le ferite correlate a traumi, tra cui fratture, ferite aperte e sindrome da schiacciamento, sono ad alto rischio di infezione e conseguenze a causa della limitata capacità chirurgica”. L’Oms ha affermato di aver bisogno di 8 milioni di dollari per rispondere alle immediate necessità sanitarie nel prossimo mese, “per salvare vite, prevenire malattie e stabilizzare e ripristinare i servizi sanitari essenziali”. “Senza finanziamenti immediati, si perderanno vite ei fragili sistemi sanitari vacilleranno”.

