Terremoto Myanmar: onde nelle piscine sui tetti di Bangkok, in Thailandia | VIDEO

La violenta scossa di terremoto che ha colpito il Myanmar ha avuto pesanti effetti anche in Thailandia, dove si registrano danni e vittime. Anche nella capitale Bangkok, i grattacieli hanno oscillato violentemente a causa delle scosse. Le piscine in cima agli edifici sono diventati mari agitati: l’oscillazione provocata dal terremoto ha agitato le piscine, che hanno presentato notevoli onde, tanto che l’acqua ha iniziato a cadere dalle sommità degli edifici fino alle strade sottostanti. Incredibili e terrificanti le immagini che proponiamo a corredo dell’articolo e che illustrano alla perfezione la violenza del terremoto avvertito in Thailandia.

