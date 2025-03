Terremoto Myanmar, la risposta della squadra di soccorso internazionale cinese: attivato un meccanismo di emergenza

MeteoWeb

La squadra di soccorso internazionale cinese (CISAR) ha risposto al forte terremoto nel centro del Myanmar, attivando il meccanismo di emergenza per i soccorsi umanitari internazionali. Un totale di 118 membri del team, con 6 cani da ricerca e salvataggio, 2 veicoli di soccorso, 634 set di attrezzature e materiali di soccorso e materiali medici, sono partiti oggi da Pechino diretti verso Naypyidaw, Myanmar, per poi raggiungere le zone colpite dal disastro e avviare le operazioni di soccorso urgente. La squadra di soccorso internazionale cinese è stata fondata nel 2001 e ha partecipato a oltre 20 missioni di soccorso internazionale. Possiede la certificazione delle Nazioni Unite per le squadre di soccorso pesante. E’ quanto riportato da CCTV.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.