Terremoto Myanmar, la città di Sagaing vista dallo spazio

Il 28 marzo, un terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito il Myanmar. Gli effetti del sisma si sono fatti sentire anche a centinaia di chilometri di distanza, come in Thailandia, Cina, Vietnam e India. I satelliti Roscosmos continuano a monitorarne le conseguenze. In alto, l’immagine del satellite russo Resurs-P mostra la città di Sagaing, duramente colpita dal sisma. Secondo gli ultimi aggiornamenti, in Myanmar oltre 1700 persone hanno perso la vita e circa 3.000 sono rimaste ferite. Oltre 300 persone risultano disperse, mentre il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi ulteriormente nelle prossime ore.

