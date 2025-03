Terremoto Myanmar, Premier: “la Thailandia è tornata alla normalità”

MeteoWeb

Il Primo Ministro della Thailandia, Paetongtarn Shinawatra, ha dichiarato che il Paese “è tornato alla normalità” dopo il terremoto di magnitudo 7.7 con epicentro in Myanmar, che ha scosso anche la capitale thailandese Bangkok. In una dichiarazione, Shinawatra ha affermato che a Bangkok è crollato un solo edificio in costruzione e che nessun’altra struttura nella capitale ha subito impatti simili. “Abbiamo incaricato il Dipartimento dei Lavori pubblici e della pianificazione urbana e territoriale di indagare su cosa è successo (all’edificio crollato) e quali saranno gli standard futuri”, ha affermato il Primo Ministro.

In Thailandia, almeno dieci persone sono morte a causa del sisma. Ben più grave il bilancio nel vicino Myanmar, dove attualmente si contano oltre mille morti, ma con migliaia di persone che risultano ancora disperse.

